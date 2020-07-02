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عبدالله البندر يؤكد بقاء المشهد واحد في تبعية قطر للعثمانيين الجدد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 2 يوليه 2020

أكد الصحفي والسياسي عبدالله البندر، أن مشهد التبعية القطرية للعثمانيين الجديد يبقى واحداً، وذلك في تعليقه على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة .

 

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وقال البندر في تغريدة له بتويتر، "أردوغان يصل الدوحة اليوم، ويبقى المشهد واحد في التبعية الذليلة للعثمانيين الجدد" .

 

واثارت صور إستقبال أردوغان من قبل المسؤولين وامير البلاد تميم بن حمد، ضجة واسعة، حيث أعتبرها السياسيون دليل على إستمرار التبعية والخضوع القطري لأردوغان

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