صحفي سعودي : لا يجرؤ أي مسؤول قطري أن يمشي بموازاة أردوغان

الخميس 2 يوليه 2020

وصف الصحفي السعودي، عضوان الأحمري، تعامل المسؤولين القطريين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتبعية المهينة.



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وقال الأحمري في تغريدة له بتويتر، "لا يجرؤ أي مسؤول قطري أن يمشي بموازاة أردوغان، الحاكم الفعلي للدوحة. تبعية مهينة" .

جاء ذلك خلال تعليقه على صورة إستقبال مسؤول قطري للرئيس التركي، حيث رفض الأخير أن يسمح للمسؤول القطري أن يمشي بموازاته .