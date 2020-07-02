دونالد ترامب : هناك 3 لقاحات لفيروس كورونا تبدو جيدة

الخميس 2 يوليه 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن هنالك 3 لقاحات لفيروس كورونا تبدو جيدة، جاء ذلك نقلاً عن شبكة سكاي نيوز.



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن هناك زيادة فى حالات كورونا فى بعض المدن مؤقتة، لافتًا إلى أنه بدون الإجراءات التى اتخذها حكام الولايات وإدارته لكانت ملايين الأرواح قد فقدت بسبب الفيروس.

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وقال الرئيس ترامب إن مسئولى الولايات سيقررون متى سيتم إعادة فتح اقتصادهم، إلا أن الحكومة الفيدرالية ربما تتدخل لو رأت شيئا "فاضحا".

وأضاف أن إدارته تعمل مع الكونجرس على المرحلة الرابعة من مشروع الإغاثة من كورونا، والذى ربما يتضمن خفض فى الضرائب. وقال ترامب إن أى محاولات لزيادة الضرائب من شأنها أن تعكس المكاسب الاقتصادية التى تم تحقيقها. وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفى له قبل قليل إن الإعلان عن الأرقام الخاصة بالوظائف تثبت أن الاقتصاد يزأر مجددا من تأثير وباء كورونا، وأكمد أن أزمة وباء كورونا يتم معالجتها.

وأعلن ترامب إضافة 4.8 مليون وظيفة فى شهر يونيو وتراجع معدل البطالة إلى 113.1% مع تحسن سوق الوظائف للشهر الثانى على التوالى، وقال إن هذه أفضل مكاسب شهرية فى الوظائف فى التاريخ الأمريكى