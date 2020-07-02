شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 2.6 مليون في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى مليونين و679 ألفا و230 شخصا بزيادة 54357 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 725 إلى 128024 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في أول يوليو تموز مقارنة بالتقرير السابق قبل يوم.