شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: سنواصل الحوار مع الصين رغم أزمة هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه رغم صدور قانون مزر من جانب الصين بشأن هونج كونج، لا بد من التمسك بالحوار مع بكين.

وقالت ميركل اليوم الخميس خلال مؤتمر عقدته عبر تقنية الفيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن العلاقات مع الصين ضرورية وذات أهمية استراتيجية.

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وأضافت أنه لهذا السبب تم التوافق على عقد قمة أوروبية صينية، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأوضحت ميركل أن الحوار مع الصين "سيتواصل على جميع الأصعدة، سواء بشأن حقوق الإنسان أو المجالات الاجتماعية الأخرى.

وذكرت ميركل أن الحوار سيتناول بالضرورة اتفاقية حماية الاستثمار وحماية المناخ التي لا يمكن أن تتحقق من دون 3ر1 مليار صيني، كما أنه لابد من إجراء النقاش بشأن العلاقات بالدول الأخرى، المتشابكة مع الاتحاد الأوروبي والصين.