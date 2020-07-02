السعودية.. 3383 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 197608، منها 58184 حالة نشطة، بينها 2287 حالة في العناية المركزة.
وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى مليون و727 ألفاً و701 فحص، أي بزيادة قدرها 53214 عن أمس الأربعاء.
كما تم تسجيل 4909 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137669.
في المقابل تم تسجيل 54 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 1752.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي على أن “من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة”، ناصحاً الناس “بتجنب الذهاب إلى التجمعات عند شعورك بأي أعراض” للمرض.
كما أكد أن “نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.