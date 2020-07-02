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الكويت.. تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 2 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة جديدة  بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى359 حالة.

 

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم،  أنه تم تسجيل  919 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 47 ألفا و859 حالة.

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وأشارت إلى أن 142 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 675  مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى  38 ألفا و390  حالة

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