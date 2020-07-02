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خبير عسكري يكشف ما وراء زيارة اردوغان الخبيثة للدوحة

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الخميس 2 يوليه 2020

علق الخبير السياسي والعسكري العميد ثابت حسين صالح على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم للدوحة.

 

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وقال ثابت في تصريحات إن زيارة أردوغان الجديدة للدوحة كأول زيارة للرئيس التركي بعد جائحة تعكس المستوى الرفيع من التحالف بين البلدين... وهو تحالف كما هو معروف موجه ضد العرب عامة وضد ومصر والإمارات خاصة.

 

وأضاف من المتوقع أن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين حاضرة خلال هذه الزيارة ...لكن الحاضر الأكبر سيكون التحالف بين أنقرة  والدوحة وطهران في دعم أخونج اليمن والحوثيين ضد تطلعات شعب الجنوب خاصة والتحالف السعودي الإماراتي عامة، و كذلك الحال بالنسبة لدعم حكومة السراج الاخونجية في ليبيا ولدعم الجماعات الإرهابية في سورية.

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