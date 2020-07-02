شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2469 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1242، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 35 حالة وفاة.
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