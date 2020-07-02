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8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 7 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة سُجّلت بين الوافدين من الخارج مما رفع العدد إلى 1796 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2469 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1242، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 35 حالة وفاة.

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