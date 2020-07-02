صحافيون وحقوقيون يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بمتابعة الصحافي الريسوني في حالة سراح

من المرتقب أن يخوض عدد من الصحافيين، والحقوقيين، وقفة احتجاجية، مساء يوم غد الجمعة، تضامنا مع الصحافي سليمان الريسوني، أمام مبنى البرلمان، في العاصمة الرباط.

وجاء في إعلان للوقفة المذكورة أن “صحافيين، وحقوقيين سيخوضون وقفة اتجاجية، من أجل متابعة الصحافي المعتقل سليمان الريسوني في حالة السراح”.

وتهدف الوقفة الاحتجاجية، بحسب اللجنة المنظمة، إلى المطالبة بمتابعة سليمان الريسوني في حالة سراح، والتنديد بالتشهير، الذي تعرض له، بالإضافة إلى استنكار مختلف” تمظهرات التراجعات الحقوقية في المغرب، خصوصا المتعلقة بحرية التعبير والصحافة”، بحسب تعبير اللجنة دائما.