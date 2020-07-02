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أرقام صادمة لإصابات كورونا في الهند

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 2 يوليه 2020

تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن في الهند 600 ألف إصابة، الخميس، وسجلت البلاد 17,834 وفاة، مع محاولة السلطات كبح تفشي الفيروس تزامنا مع تسهيل إجراءات الإغلاق، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

 

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وترفع الزيادة الضغط المتراكم أصلا على المصادر الطبية المستهلكة في القطاع الصحي للبلاد.

 

وقد أعلنت السلطات الاثنين عن تخفيف القيود المفروضة على إجراءات الحجر الصحي تحت مسمى "Unlock 2"، للسماح بمواصلة النشاطات الاقتصادية، رغم مواصلة فرضها في بعض الأماكن الشهيرة باكتظاظها السكاني.

 

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