شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة لإصابات كورونا في الهند والان مع التفاصيل

الخميس 2 يوليه 2020 تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد في الهند 600 ألف إصابة، الخميس، وسجلت البلاد 17,834 وفاة، مع محاولة السلطات كبح تفشي الفيروس تزامنا مع تسهيل إجراءات الإغلاق، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

Advertisements وترفع الزيادة الضغط المتراكم أصلا على المصادر الطبية المستهلكة في القطاع الصحي للبلاد. وقد أعلنت السلطات الاثنين عن تخفيف القيود المفروضة على إجراءات الحجر الصحي تحت مسمى "Unlock 2"، للسماح بمواصلة النشاطات الاقتصادية، رغم مواصلة فرضها في بعض الأماكن الشهيرة باكتظاظها السكاني.

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