رسمياً.. الشرطة والقوة الجوية والزوراء يمثلون العراق في دوري أبطال آسيا 2021

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة هشام محمد في حديث للسومرية نيوز، إن "الهيئة التطبيعية، اتفقت مع الاتحاد الدولي (فيفا) باعتماد نفس الفرق التي مثلت الكرة العراقية بمسابقة موسم 2018-2019 في الاستحقاقات الخارجية".وأضاف انه "وفقاً لهذا الاتفاق فإن بطل الدوري العراقي للموسم قبل الماضي الشرطة سيلعب مباشرة دور المجموعات بدوري ابطال آسيا، فيما سيلعب الوصيف القوة الجوية وبطل الكأس الزوراء في الملحق المؤهل للمسابقة".

وكانت الهيئة التطبيعية، قد أعلنت الغاء منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي دون اعلان البطل، بسبب جائحة كورونا.

