بالصور.. نفوق آلاف الاسماك في احد الاقضية بكردستان

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اعلنت قائممقامية قضاء سيد صادق في السليمانية، الخميس، عن نفوق قرابة 8 آلاف سمكة داخل حقل لتربية الاسماك بسبب تسمم وتلوث المياه.
وقالت القائممقامية في بيان تابعته الخليج 365، انه "مساء امس وبعد ابلاغنا من قبل فلاح بنفوق اسماكه كافة دخل حقل لتربية الاسماك في احدى القرى التابعة للقضاء، تم على الفور تشكيل لجنة خاصة زارت الحقل وشرعت بالتحري عن الاسباب التي ادت لنفوق تلك الكميات من الاسماك".
واضافت انه "بعد التحري والتحقيق من قبل اللجنة، والدكتور البيطري في قضاء سيد صادق تبين ان تلك الاسماك نفقت جراء تلوث وتسمم المياه بسبب ارتفاع مادة الامونيا".
وتابعت ان "ارتفاع نسبة تلك المادة ادى الى انعدام الاوكسجين وتلوث المياه لعدم استبدالها داخل حوض تربية الاسماك اضافة الى تسممها".
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