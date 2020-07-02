خضوع 118 جنديا كولومبيا للتحقيق في جرائم "غير أخلاقية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خضع 118 جنديا كولومبيا لتحقيقات موسعة في تهم ترتبط بـ"أفعال غير أخلاقية" ضد أطفال منذ عام 2016.



وتمثل هذه التحقيقات خطوة ثانية بعد اتهام مجموعتين من الجنود بإساءة معاملة فتاتين من السكان الأصليين.

وقال قائد الجيش الكولومبي الجنرال إدواردو ثباتيرو في تصريحات تلفزيونية إن 118 جنديا خضعوا للتحقيق.



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وأضاف الجنرال ثباتيرو أنه تم فصل 45 من هؤلاء الجنود الذين تم التحقيق معهم وهم من رتب مختلفة.

وتحدث الجنرال بعد أن اتهُم 7 جنود الأسبوع الماضي بالاعتداء على فتاة من السكان الأصليين (14 عاما) في منطقة ريسارالدا غربي البلاد قبل نحو 10 أيام. وتم فصل أربعة من قادتهم.

وتعهد ثباتيرو بعدم إفلات أي من الجنود المذنبين من العقاب.