4 مصابين في ثاني حادث إطلاق نار بكاليفورنيا خلال أسبوع

أعلنت شرطة أوكلاند في كاليفورنيا، الخميس، إصابة 4 أشخاص في حادث لإطلاق نار على أحد الطرق في ثاني حادث إطلاق نار تشهده الولاية الأمريكية خلال أسبوع.



وأغلقت قوات الشرطة الطريق التي شهدت الحادث، وطالبت قائدي المركبات باستخدام طرق بديلة، بالتزامن مع فتحها تحقيق في الحادث.

ورغم أن شرطة أوكلاند لم تحدد أسباب الحادث إلا أنها نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر بعد الحادث، أكدت فيه عدم تسامحها مع أي شكل من أشكال جرائم الكراهية.

Advertisements

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن لقطات مصورة من أعلى موقع الحادث أظهرت عددًا من علامات الأدلة الصفراء التي تنتشر على الطريق المغلق بالقرب من سيارة سيدان داكنة اللون فيما بدا باباها الأماميين مفتوحين.

وسارعت عناصر من الشرطة إلى تمشيط الطريق لجمع الأدلة وآثار الطلقات، فضلا عن إجراء مقابلات مع السائقين والشهود المحتملين الآخرين.

والأحد لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون على الأقل، في حادث إطلاق نار داخل مركز لتوزيع البضائع تابع لعملاق التجزئة "وول مارت" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن ريك كرابتري المسؤول في بلدية مدينة "ريد بلاف" إنّ مسلّحاً يقود سيارة صدم بسيارته المبنى قبل أن يترجّل منها ويطلق النار.