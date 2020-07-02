شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": النقابة تلقت طلبين من الفرعيات بدمجهما.. ولم يبت فيهما حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر هريدى وكيل النقابة العامة للمحامين، إن هناك 8 نقابات فرعية للمحامين وإنه قدم خلال المجلس السابق برئاسة سامح عاشور طلب بدمج نقابتى شمال وجنوب أسيوط و تم إرجاء البت فيه .

وأضاف عمر هريدى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المجلس الحالى تلقى طلبا من نقابتى شرق وغرب الإسكندرية لدمجهما، مشيرا إلى أن المجلس سيخاطب نقابات المنيا والبحيرة والغربية و القليوبية و المنوفية و الدقهلية و القاهرة لإبداء رغبتهم فى الدمج من عدمه ، مشيرا إلى أن الإجراء الذى يتم بعد تلقى طلب الدمج دعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد و الموافقة على الطلب و اصدار قرار بدعوة الجمعيات العمومية لكل نقابة للتصويت على القرار وذلك عقب اختيار التوقيت المناسب .

يذكر أن قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية أعاد تشكيل مجلس النقابات الفرعية للمحامين ، حيث نص على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب و عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ونصت المادة 152 من تعديلات قانون المحاماة على ما يلى أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون،ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.