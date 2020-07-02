شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أممية لـ«هدنة إنسانية» 90 يوما لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدد مجلس الأمن الدولي نداء الأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة جائحة الفيروس التاجي التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

وطالب المجلس، من خلال القرار 2532 (2020) الذي اعتمد بالإجماع أمس، "بوقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات على جدول أعماله"، معرباً عن دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام أنطونيو غوتيريش لتحقيق هذا الهدف.

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وأوضح المجلس أن المدى غير المسبوق لجائحة الفيروس التاجي المستجد من المرجح أن يعرض للخطر صون السلام والأمن الدوليين.

وأكد الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس للشهر الحالي كريستوف هوسجن، أنها إشارة قوية للغاية للوحدة (داخل) المجلس، وعلامة أمل نرسلها من مجلس الأمن إلى العالم".

ودعا المجلس، من خلال القرار جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الانخراط فوراً في "هدنة إنسانية دائمة" لمدة 90 يوماً على الأقل، للتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن، ومستدام، ودون عوائق.