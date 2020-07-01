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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العمانية:تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا وإصابة 1124 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في العمانية، اليوم الاربعاء، تسجيل 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41194 ، وتشمل 862 حالة لعمانيين، و262 لغير عمانيين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني "تم تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 185 حالة".
واضافت" تمثل 737 مصابا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 24162 ، في حين بلغ عدد الحالات المنومة في العناية المركزة 120 حالة".
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