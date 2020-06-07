بسبب تكبدهم خسائر.. تجار الخضر والفواكه في الدارالبيضاء يطالبون بتخفيض رسوم التعشير

دعا تجار الخضر والفواكه في سوق الجملة في الدارالبيضاء إلى تخفيض الرسوم الجبائية (التعشير) المفروض على سلعهم، بسبب الخسائر الكثيرة، التي يتكبدونها، والناتجة عن تداعيات أزمة كوفيد-19 السلبية.

وقال عبد الرزاق شابي، الكاتب العام لسوق الجملة للخضر، والفواكه في الدارالبيضاء، في حديثه مع “اليوم24″، إن التجار يتكبدون خسائر مادية مهمة بشكل يومي، بعد فساد كميات كبيرة من سلعهم، ما دفعهم إلى رميها في حاويات الأزبال.

وأوضح المتحدث نفسه أن مجموعة من السلع لا تزال تتعرض إلى الاتلاف، ما دام العرض يفوق الطلب، ومادامت الأسواق الأسبوعية مغلقة.

ودعا الكاتب العام لسوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء إلى تخفيض الرسوم الجبائية (التعشير)، التي تفرضها إدارة السوق المذكور على التجار، والتي تحدد نسبتها بـ6 في المائة، وقال: “لا يعقل التاجر أن يتكبد الخسائر، ومع ذلك يطلب منه تسديد الرسوم المفروضة على السلع”.

وشدد عبد الرزاق الشابي على أن سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء هو المكان الوحيد المعتمد، من أجل تصريف السلع، داعيا الجهات المعنية إلى مراعاة مشاكل، ومعاناة التجار من خلال تخفيف رسومات (التعشير).