الداخلية توقف عون سلطة في آسفي.. ظهر في فيديو يتسلم مبلغ مالي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن توقيف عون سلطة عن العمل بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي يوثق لواقعة تسلمه، بمدينة آسفي، لمبلغ مالي من لدن سيدة، مع ملتمسات بالتوسط لها أو التدخل لفائدتها لإنجاز عمل ما.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه تقرر توقيف عون السلطة بالنظر للإخلالات المهنية المشتبه ارتكابها من قبله، وذلك في انتظار مآل مجريات البحث الإداري الذي تمت مباشرته في هذا الشأن من طرف السلطة الاقليمية.
وأكدت الوزارة، أنه بعد انتهاء البحث الإداري، سيتم ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية على ضوء ذلك.
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