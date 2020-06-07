حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتسود أجواء صيفية حارة بشكل عام وحارة جدا في المناطق المنخفضة الأغوار.

وتسجل درجات الحرارة مستويات ثلاثينية في معظم المناطق نهارا وتصل إلى مطلع الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل تسجل درجات الحرارة مستويات عشرينية في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة إلى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

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وفي يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال ، ودافئة إلى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، وتكون الأجواء حارة نسبياً إلى حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة إلى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.