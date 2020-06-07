- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن اعادة ضخ المياه الى مناطق جنوب بغداد.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات الامانة في دائرة ماء بغداد وبالتعاون مع دائرة بلدية الدورة وبمتابعة مكتب امين بغداد عملت على ضخ كميات اضافية من الماء الصافي الى مناطق جنوب بغداد ابرزها المحلة 842 مناطق الجمعية ودور النفط".
واضافت ان "هذه المناطق واجهت خلال الايام الماضية شحة وانقطاعات في الماء الصافي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شحة استمرت لايام.. المياه تصل الى جنوب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.