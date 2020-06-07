بعد شحة استمرت لايام.. المياه تصل الى جنوب بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن اعادة ضخ المياه الى مناطق جنوب بغداد.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات الامانة في دائرة ماء بغداد وبالتعاون مع دائرة بلدية الدورة وبمتابعة مكتب امين بغداد عملت على ضخ كميات اضافية من الماء الصافي الى مناطق جنوب بغداد ابرزها المحلة 842 مناطق الجمعية ودور النفط".

واضافت ان "هذه المناطق واجهت خلال الايام الماضية شحة وانقطاعات في الماء الصافي".

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