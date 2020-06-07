بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري اخر يعلن إصابته بكورونا

ونفى كريم قاسم الأخبار المنتشرة عن إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده في الجونة بحفل أقامه رجل الأعمال، أحمد حلاوة، زوج الفنانة ريهام حجاج للاحتفال بالمسلسل الأخير لها "لما كنا صغيرين".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن كريم قاسم قوله "بقالي شهر ونص عازل نفسي في البيت ومخرجتش أصلاً".

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من جانبها، ذكرت مديرة أعماله، مروة الصاوي، أن "إصابة كريم بفيروس كورونا ليس لها أي علاقة بحفل الجونة من قريب أو بعيد"، مشيرة إلى أنه "سوف ينشر فيديو على السوشيال ميديا ليحكي قصته مع المرض".

يذكر أن الفنانة المصرية رجاء الجداوي تخضع للعلاج من فيروس كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية بعد إصابتها عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي.