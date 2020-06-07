كورونا في العالم.. الوفيات تقترب من الـ 400 ألف

أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 399785 حتى صباح اليوم، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و87315.
وحسب بيانات الجامعة، ارتفع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي بواقع 126,3 ألف حالة، لتصبح الحصيلة 6 ملايين و896179.
وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1,92 مليون، وفي البرازيل 672 ألفا، وفي روسيا 458 ألفا، وفي بريطانيا 286 ألفا، بينما تخطت الهند مع 246 ألف حالة إسبانيا لتستقر في المركز الخامس بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.
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