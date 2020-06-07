بنود «إعلان القاهرة» بين الرئيس السيسي وحفتر وصالح

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت،عن مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة لطبيعتها في ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحل السياسي هو الافضل لحل الأزمة الليبية، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

ووصف السيسي المبادرة بأنها "سياسية ومشتركة وشاملة"، مشددا على أنه "إذا صدقت نوايا الجميع ستكون بداية مرحلة جديدة لعودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا".

وفيما يلي بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية: