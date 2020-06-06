قريباً.. بطل التنس العالمي دجوكوفيتش في العراق

وذكر بيان عن وزارة الشباب والرياضة تلقته الخليج 365، أن "وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، استقبل سفير جمهورية صربيا في بغداد ( سفير مفوض فوق العادة ) بالوف أوروش، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالين الرياضي الشبابي بين البلدين الصديقين".وأضاف ان "السفير استعرض امكانية التعاون وتبادل الخبرات الرياضية عموما وكرة القدم بالأخص، وتطوير الفئات العمرية والمواهب ونشر عدد من الالعاب التي تتميز بها صربيا وخصوصا التنس الارضي الذي عرف العالم بنجوم اللعبة الكبار من الصرب والعاب الجمباز والسباحة وغيرها من الالعاب، واعلن عن استعداد بلده العمل بها حسب رغبة العراق عقب جائحة كورونا ".

من جهته اعرب الوزير درجال عن "سعادته بالزيارة وما يراه من افق واسع لتدعيم العلاقات الشبابية الرياضية وتطورها بين البلدين"، مشيرا الى ان "جمهورية صربيا تنال مكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة في الالعاب الرياضية بصورة عامة الامر الذي يؤشر انجازاتها الرياضية العالمية وعلو كعب فرقها في المنافسات الرياضية"، مشددا على "اهمية عقد اتفاقيات مشتركة بين البلدين مستقبلا وتبادل الخبرات والمعسكرات التدريبية الرياضية والاخرى الخاصة بتأهيل الشباب وما تثمر عنه من رفع مستوى فرقنا بواقعية وليس مجرد كلام".



وتابع بالقول ان "المرحلة المقبلة التي ستعقب التعافي العالمي من جائحة كورونا ستشهد تطورا وتعاونا مثمرا بين العراق وصربيا وسنعقد شراكة وتعاون حقيقي كوننا نحتاج فعلا لهذا التعاون على المستويين الشبابي والرياضي".

واكمل البيان "في بادرة رياضية مؤثرة اعلن السفير الصربي عن رغبة بطل التنس العالمي نوفاك دجوكوفيتش بزيارة العراق حال استقرار الوضع الصحي عالمياً، من حهته رحب الوزير درجال بهذه الزيارة وأكد ان وزارة الشباب والرياضة ستتولى ترتيب الاجراءات اللازمة لهذه الزيارة المهمة الى العراق لبطل التنس العالمي دجوكوفيتش التي من الممكن ان تؤدي الى نتائج باهرة في ميدان نشر اللعبة الذي نسعى اليه في جميع مدن العراق".

وأشار البيان الى أن "وزير الشباب والرياضة، استعرض اثار جائحة كورونا على الانشطة الشبابية والرياضية والحياة بصورة عامة وهي ذات الاوضاع التي تعانيها صربيا حاليا اسوة ببقية دول العالم، موضحا اهم الاجراءات الصحية المتخذة لتلافي تصاعد الاصابات وامكانية السيطرة عليها".

وفي ختام اللقاء قدم السفير الصربي شكره وتقديره للعراق حكومتا وشعبا والتأكيد على ان المستقبل سيشهد العديد من الاتفاقيات وسبل التعاون المشترك مع الحرص على تزويد وزارة الشباب والرياضة بخريطة مفصلة عن الانشطة والاندية ومعاهد التدريب والتطوير الشبابي في صربيا.