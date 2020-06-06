مقتل جندي تركي وإصابة 2 في إدلب سوريا: مقتل 8 وإصابة 7 في انفجار مفخخة برأس العين

دمشق ـ اسطنبول ـ وكالات: قتل 8 مدنيين وأصيب 7 آخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر بأن سيارة مفخخة انفجرت صباح أمس بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية في المكان واحتراق عدة سيارات.

وانفجرت أمس الأول سيارة مفخخة بالقرب من المشفى الوطني في مدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 3 من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وتصاعد الاقتتال المتواصل فيما بين المجموعات الإرهابية في مناطق انتشارها بريف الحسكة مؤخراً مترافقاً مع اتهامات متبادلة بالخيانة وإدخال وتفجير السيارات المفخخة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.

الى ذلك قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قُتل وأصيب اثنان آخران في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في هجوم على سيارة إسعاف مدرعة.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات التركية حددت أهدافا في المنطقة وفتحت عليها النار ردا على الهجوم.

ولم تذكر الوزارة شيئا عن منفذي الهجوم كما لم تحدد المكان الذي وقع فيه.

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