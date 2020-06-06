البرلمان يُنهي القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض ويرفع جلسته الى الاثنين المقبل

انهى مجلس النواب، السبت، القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض لسد العجز المالي، فيما رفع جلسته الى الاثنين المقبل. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان انهى القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠". Advertisements وأضاف المصدر أن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر". وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة اعتيادية برئاسة الحلبوسي وحضور 247 نائباً، وصوت على ما تبقى من الكابينة الحكومية بواقع سبعة وزراء.

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