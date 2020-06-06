«مطالباً السيسي بالتدخل لوقفها».. خليفة حفتر: تركيا تريد احتلال ليبيا

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أن التدخل التركي في الصراع الليبي "يعزز حالة الاستقطاب في ليبيا ويهدد الاستقرار".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت.

وقال حفتر إن "تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتقوم بنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يزيد من تعقيد حل الأزمة الليبية".

وطالب حفتر من الرئيس السيسي "التدخل لإيقاف تركيا عن نقل الأسلحة والذخيرة والارهابيين الي الأراضي الليبية".

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وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي أن تركيا "تريد احتلال ليبيا"، مؤكداً أن دعم المصريين لأشقائهم الليبيين ليس بجديد .

وأكد حفتر على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، والقضاء على الجماعات الإرهابية المصنفة بقرارات مجلس الأمن، والدعوة إلى الحوار الليبي بشكل فوري، بمشاركة كافة شرائح الشعب.

وقال: "سيكون حواراً اجتماعياً يشرف عليه مجلساً رئاسياً، وتشكيل حكومة وطنية يشرف عليها مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن الجيش التزم بالهدنة، إلا أن "حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لم تلتزم بها".

وأكد صالح أن الجيش الوطن يالليبي عندما تحرك لطرابلس كان يهدف محاربة الإرهابيين.