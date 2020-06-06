بمشاركة حفتر وعقيلة صالح.. السيسي يعلن عن مبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

وحذر السيسي من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا، مشيراً إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

وأكد الرئيس السيسي أن لدى حفتر وعقيلة صالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أهمية التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

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وتهدف المبادرة إلى التأكيد علي وحدة وسلامة الاراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الاطراف بوقف اطلاق النار اعتباراً من الساعة 6 يوم الإثنين المقبل.

وتضمنت المبادرة العمل علي استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الامم المتحدة واستثماراً لجهود المجتمع الدولي لحل الازمة الليبية.

وتتضمن المبادرة ايضاً الالتزام بإعلان دستوري ليبي، مشدداً أنه على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

كما شملت المبادرة، إعادة سيطرة الدولة علي كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي) ، مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الارهاب وتأكيد دوره.