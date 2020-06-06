تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا في صفوف المغاربة العائدين من الجزائر

كشفت المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق، صباح اليوم السبت، مستجدات الحالة الوبائية بالجهة إلى حدود الساعة العاشرة والتي عرفت تسجيل حالة إصابة جديدة، وحالة شفاء.

وأكدت المديرية في بلاغ لها، أنها سجلت مند آخر تحديث على الساعة السادسة من مساء أمس، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف العائدين من الجزائر والمتواجدين بإقليم بركان بالإضافة الى شفاء حالة اخرى بإقليم الناظور.

وبهذا يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة بجهة الشرق الى 194 حالة، تعافى منها 179 حالة، ولازالت 7 حالات قيد العلاج مقابل 8 وفيات سجلت منذ بداية الازمة.

وتجدد المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق دعوتها كافة المواطنين الى اتخاذ مزيد الحيطة والحذر، وعدم التراخي في اعتماد كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة من لدن السلطات بالإضافة، الى اعتماد الإجراء الجديد والمتمثل في التطبيق الهاتفي “وقايتنا” لمحاربة ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد ببلادنا.