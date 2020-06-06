شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:53 مساءً, 6 يونيو 2020 م المناطق - واس سجلت سلطنة عٌمان 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 16016 و 72 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2463 والحالات المنومة 45 وإجمالي المنومين 251 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 67 .

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