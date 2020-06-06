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مظاهرات حاشدة في أستراليا تضامنا مع المحتجين بالولايات المتحدة

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احتشد عشرات الآلاف في أستراليا اليوم السبت تضامنا مع المحتجين بالولايات المتحدة الذين ثاروا لموت رجل أسود إثر اعتقاله بعنف، وذلك بعد أن رفعت السلطات في إحدى المناطق الأسترالية حظرا على التجمع كان مفروضا بموجب قواعد التباعد الاجتماعي.

وسمحت محكمة الاستئناف في نيو ساوث ويلز بتجمع في سيدني، حيث شارك آلاف في مسيرة وسط وجود شرطي مكثف مرددين "حياة من مهمة؟ حياة السود مهمة".

ودعا أيضا الأستراليون الذين حركهم موت الأمريكي جورج فلويد في مدينة منيابوليس بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه لما يقرب من تسع دقائق إلى كف الشرطة في أستراليا عن إساءة معاملة السكان الأصليين.

وجاءت الاحتجاجات رغم أن السلطات دعت في وقت سابق إلى البقاء بالمنازل والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار فيروس . ولا تسمح هذه القواعد إلا بتجمع أعداد صغيرة في أماكن مفتوحة.

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