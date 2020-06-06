بولندا تأمل في نشر قوات أمريكية بها بعد مغادرتها ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الحكومة في بولندا، السبت، عن أملها في أن يتم نشر بعض القوات الأمريكية بعد خروجها من ألمانيا.

وكانت واشنطن قد أعلنت، الجمعة، عن أن الرئيس دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع "البنتاجون" بخفض عدد القوات الموجودة في ألمانيا.

وستقلل الخطوة عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا بنحو 9500 جندي من العدد المتمركز حاليا وهو 34500.

وعقب هذا الأعلان، قال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا إنه يأمل في أن يتم نشر بعض هذه القوات في بلاده.

وأضاف مورافيسكي، لمحطة آر.إم.إف24 الإذاعية الخاصة، "أتمنى بشدة أن تسفر المحادثات العديدة التي أجريناها... عن نشر جزء من القوات الأمريكية التي ستنقلها الولايات المتحدة من ألمانيا في بولندا... القرار الآن يعود للولايات المتحدة".

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وتأتي تصريحات رئيس الحكومة البولندية بعد ساعات من نيل الثقة في البرلمان، حيث فازت الحكومة بقيادة القوميين في تصويت على الثقة،الخميس الماضي، في مسعى لتعزيز سلطتهم وسط سلسلة أحداث هددت بتعطيل الحملة الانتخابية لحليفهم، الرئيس الحالي أندريه دودا.

وتجري بولندا الجولة الأولى من انتخاباتها الرئاسية في 28 يونيو/حزيران.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 10 مايو/أيار، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعاشت بولندا، مايو/أيار الماضي، حالة تاريخية نادرة إثر تعثر فتح مكاتب الاقتراع أبوابها لاختيار رئيس للبلاد، كما لم يتمّ إلغاء الانتخابات التي وُصفت بأنّها "انتخابات أشباح".

وتسود شكوك في البلاد حول ما يخفيه المستقبل، وقد تصاعد الوضع نتيجة عجز الحكام القوميين والمعارضة عن التوافق على حل دستوري مقبول من الطرفين.