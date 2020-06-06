شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يطرح مبادرة لحل الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنهم توصلوا لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.

Advertisements وتابع، في كلمة له: المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا. وأضاف أن الدولة المصرية تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي. تفاصيل أوفى لاحقا.

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