الرئيس الأمريكي مهاجما عمدة واشنطن: ليست مؤهلة لقيادة العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عمدة العاصمة واشنطن، موريل باوزر، بعد أن طالبت بسحب جميع القوات العسكرية وغيرها من سلطات تطبيق القانون الفيدرالية "غير العادية" من المدينة.



وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر، " عمدة واشنطن العاصمة ليست مؤهلة لقيادة مدينة مثل العاصمة أبدًا.. إذا لم يتقدم الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني إلى الأمام ، لما كانت ستبدو أفضل من نظيرتها عمدة مينيابوليس".

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وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت باوزر، في رسالة إلى ترامب، إن "نشر أفراد ومعدات إنفاذ القانون الفيدرالية يُلهب حماس المتظاهرين ويزيد المشكلات بشكل عام، فهم يحتجون بشكل سلمي على التغيير وإصلاح العنصرية التي تقتل الأمريكيين السود".

وأضافت باوزر أن "عدم وجود معلومات تعريفية عن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون زاد من ارتباكها وقلقها".

ومطلع الشهر الجاري، فرضت عمدة العاصمة واشنطن، حظر التجول لمدة 7 ساعات في جميع أنحاء المدينة بسبب أعمال العنف المستمرة على خلفية مقتل جورج فلويد.