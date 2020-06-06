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الموارد البشرية بالسعودية تعلن ترتيبات الحضور لمقار العمل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

الموارد البشرية بالسعودية تعلن ترتيبات الحضور لمقار العمل

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية  ترتيبات الحضور لمقار العمل بالمملكة  كالتالي:

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فيما يخص القطاع العام يستمر تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في  مكة المكرمة ويعلق الحضور لمقرات العمل في  جدة لعموم الموظفين ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.

 

أما بقية المدن  والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50% من إجمالي الموظفين في الجهة ويعمل بقية الموظفين عن بعد.

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