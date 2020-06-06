شكرا لقرائتكم كورونا.. 922 وفاة بأميركا و1005 بالبرازيل و3 إصابات بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجّلت الولايات المتّحدة 922 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، الجمعة، فيما سجلت البرازيل 1005 حالات وفاة جديدة بالفيروس، بينما سجلت الصين 3 إصابات فقط.

الحالات المصابة بأميركا سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 109 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز السبت، فيما أُعلن تعافي 491 ألف شخص.

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والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19 على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس.

من أميركا

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة بسبب التظاهرات الحاشدة التي تسجّل حالياً في أكثر من 140 مدينة أميركية.

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يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30,830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من الصين

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل إلى 35,026 حالة وحالات الإصابة المؤكدة إلى 645,771 حالة.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد نزولا من خمس حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن كل الحالات واردة من الخارج.

وأكدت اللجنة أيضا حالتي إصابة جديدتين بلا أعراض مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83,030 في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.