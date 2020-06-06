ثلاثة محاور مهمة على طاولة الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

كشفت مصدر مسؤول، السبت، ان الحوار الستراتيجي العراقي الاميركي سيتضمن 3 محاور مهمة، من بينها مواجهة "داعش".

وقال المصدر في حديث لوسائل اعلامية حكومية ان "هناك 3 محاور اساسية سيتم تداولها في اللقاء العراقي ـ الاميركي الذي سيجري في الحادي عشر من هذا الشهر"، مبينا ان "أحد هذه المحاور هو التأكيد على دعم العراق عسكرياً في حربه مع عصابات داعش،وتعهده بحماية المنشآت الاجنبية التي تعمل في البلد".

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وأضاف ان "العراق يرغب بدعمه صحياً في المرحلة المقبلة في مجال محاربته لفيروس كورونا، نظراً لخطورة هذا الفيروس وهشاشة الوضع الداخلي في البلد"، متوقعا إن "الحوار الذي سيجري عبر الدائرة التلفزيونية ولمدة 2 ـ 3 ساعات سيتمحور حول الدعم السياسي والأوضاع في المنطقة وكيف للعراق أن يلعب دورا فيها".

وتابع ان "هذا الحوار سيكون فاتحة لحوارات جديدة ووجود منصة واضحة لتبادل وجهات النظر حول قضايا مستقبل القوات الاميركية في العراق وغيرها من القضايا المهمة".