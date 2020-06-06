إصابة شبّان إثر سقوطهم في حفرة عميقة قرب إكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 3 شبّان إثر سقوطهم في حفرةٍ عميقة قرب مدخل قرية إكسال، قبيل انتصاف ليل الجمعة.

ووصلت إلى المكان طواقم إنقاذ، وطواقم طبية، للعمل على تخليص الشبان، وتقديم العلاج اللازم لهم، وقد تم انتشال أحد الشبّان الثلاثة، وأظهرت صور أن إصابته ليست خطيرة.

أثناء العمل على تخليص الشبان

وأفاد مصدر طبي بأن المُصاب الذي تم تخليصه، تعرّض إلى إصابة متوسّطة، وقد أُصيب في الرأس.

وعلِم أن الشخص الذي تم تخليصه، يتراوح عمره في الأربعينات، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال تلقي العلاج.

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وجاء في التفاصيل أن الحفرة تقع في منطقة وعرية مفتوحة قرب مدخل القرية، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة، إلى أن الشبان الذي سقطوا في الحفرة، هم جزء من مجموعة أكبر، تواجدت في المنطقة، وسقطَ بعضُ أفرادها في الحفرة.

الحفرة العميقة التي سقط فيها الشبان

واستُدعيت إلى المكان مروحية تابعة للطواقم الطبية، ما قد يُشير إلى احتمال تعرّض الشابين اللذيْن ما يزالان عالقيْن، إلى إصابات أكثر خطورة من إصابة الشاب الذي تم تخليصه قبلهما.