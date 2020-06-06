صحة كفر الشيخ تسجل 36 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، إصابة 36 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس، جرى تسجيلها سابقًا.
وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، أنه جارى تجهيزهم، وتحويلهم إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، لاستكمال علاجهم هناك.
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