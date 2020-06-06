عقيلة صالح يطالب الأمم المتحدة بوقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا

السبت 6 يونيو 2020

صورة أرشيفية

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الجمعة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، ببذل الجهود لوقف التدفق اليومي للسلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

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وأكد صالح، في خطاب وجهه إلى ويليامز، على “الهدنة التي أعلن عنها الجيش الليبي والالتزام بها من كل الأطراف مع مراعاة أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج أعلن عدم التزامه بالهدنة واستمر في الهجوم على الجيش الليبي مما جعله يرد على الهجوم، وذلك واضح من استهداف الطائرات المسلحة لقوات الجيش بالوطية وترهونة”.

وشدد على رفضه للعقوبات الجماعية والانتقام، داعيًا إلى العمل طبقاً للقوانين الدولية والمحلية، والالتزام بحسن معاملة الأسرى الذين ينطبق عليهم هذا الوصف.

وطالب باستمرار عمل البعثة على ضوء مخرجات مؤتمر برلين مع الأخذ في الاعتبار مبادرته التي تتوافق مع الثوابت الليبية والإعلان الدستوري وقرار مجلس الأمن ومخرجات برلين.

وشكر رئيس مجلس النواب الليبي للبعثة الأممية على ما تبذله من جهود من أجل السلام وفض النزاعات في العالم كافة وليبيا خاصة؛ مشيدًا بتفاعلها الإيجابي مع مبادرته التي طرحها في 23 نيسان/أبريل الماضي، مجددًا التأكيد على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وضرورة العمل لإنقاذ الوطن من الفوضى، وإعادة الهدوء والطمأنينة لكافة ربوع البلاد مع قناعته بمنهج الحوار لفض النزاعات.