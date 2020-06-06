شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد نجاح تجربة حقن مصابي كورونا ببلازما المتعافين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة. وأوضحت الوزيرة في بيان لها، أمس، أنه جرى تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافٍ جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

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