شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد نجاح تجربة حقن مصابي كورونا ببلازما المتعافين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزيرة في بيان لها، أمس، أنه جرى تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافٍ جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.
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