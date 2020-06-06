شكرا لقرائتكم خبر عن عشراوي: فلسطين قضية أحرار العالم والان نبدء بالتفاصيل

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قضية فلسطين هي قضية أحرار العالم، وستبقى تشكل التحدي الأكبر والأهم لمكانة المنظومة الدولية، خاصة في ظل قوى اليمين المتطرف في إسرائيل والولايات المتحدة التي تعمل على تنفيذ أجندتها الاستعمارية عبر تقويض منظومة المبادئ والقوانين الدولية برمتها وإجبار شعبنا على الاستسلام والخضوع خدمة للمشروع الإسرائيلي الاحلالي.

وأشارت عشراوي في بيان صحفي، في الذكرى الـ53 لاحتلال إسرائيل العسكري للضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة الذي صادف أمس الجمعة إلى دور المجتمع الدولي ومسؤولياته القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضيته، «نذكر الأسرة الدولية أن مصداقيتها مرتبطة بالالتزام بمنظومة القانون الدولي والدفاع عنها أمام سياسات الإدارة الأمريكية واليمين الإسرائيلي، وإن الانتصار لمبادئ القانون يحتاج خطوات فاعلة وذات تأثير على الأرض، بما في ذلك مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها ومواجهة منظومة الاحتلال سياسيا وقانونيا واقتصاديا».

وأشارت عشراوي إلى أن إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» عازمة على تنفيذ جرائمها وترسيخ مخططاتها المرتكزة على تهويد الحيز والمكان الفلسطيني وضم الأرض وسرقة التاريخ والرواية والثقافة الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة والمقرة أمميا. وأكدت عشراوي أن ما تقوم به إسرائيل بمساندة النظم الاستبدادية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، ما هو إلا انعكاس واضح للوجه الإجرامي القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري واستباحة الدم والأرض والمقومات والموارد والمقدسات الفلسطينية.