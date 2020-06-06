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استقالة فرقة كاملة من شرطة الشغب الأمريكية

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تقدم جميع ضباط الوحدة ٥٧ من شرطة مواجهة الشغب الأمريكية باستقالتهم على خلفية انتشار فيديو لاثنين من زملائهم وهم يدفعون رجل سن يبلغ من العمر 75 عامًا في تظاهرات جورج فلويد.

وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية فإن استقالة الوحدة بالكامل جاء بسبب إيقاف اثنين من زملائهم عن العمل بعد دفعهما للرجل المسن عندما كانوا يقومون بعملهم.

وقال رئيس شرطة مدينة بوفالو جون إيفانز إن عناصر الوحدة كانوا يحاولون القيام بعملهم والسيطرة على أعمال الشغب قبل أن يدفعوا الرجل ويسقط على ظهره.

وأثار مقتل جورج فلويد عددًا من الاحتجاجات الغاضبة في أمريكا، والتي استمرت على مدار أيام متواصلة قبل أن تعلن مدن أمريكية حظر التجوال في محاولة للسيطرة على العنف المنتشر في الشوارع.

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