أبرز 10 صور لخسوف القمر في السعودية

نشر بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية، صورًا لخسوف القمر والذي شهدته مصر أيضًا، بحيث كان نوع "شبه الظل" استمر لـ 3 ساعات و18 دقيقة.
وقال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية والوطن العربي شهدت الجمعةثاني خسوف للقمر من أربعة هذاالعام، وهو خسوف شبه الظل، وسوف يستمر 3 ساعات و18 دقيقة.
وأوضح أبو زاهرة أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى "شبه الظل"، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلا، ولكن في المجمل سيبقىكامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف.
أمس قال " فلكية جدة"، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :"أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد، يوم الجمعة 5 يونيو/حزيران 2020، ثاني خسوف للقمر من أربعة هذاالعام، وهو شبه ظل يستمر لمدة 3 ساعات و18.
ونرصد لكم أهم 10 صور للقمر في السعودية بحيث غرد على هاشتاج "القمر الآن".
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