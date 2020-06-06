كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 1862656 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1862656 حالة، بزيادة 20555 حالة عن الإحصاء السابق.

وذكرت، أن عدد حالات الوفاة ارتفع بواقع 1035 حالة ليصل إلى 108064 حالة.

وتم تسجيل أحدث حصيلة لعدد حالات الإصابة والوفاة، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الرابع من يونيو.