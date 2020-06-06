رغم كورونا.. مناورات أمريكية بولندية بمشاركة 6 آلاف جندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت القوات الأمريكية مناورات مشتركة مع القوات البولندية تحت عنوان "ديفيندر يوروب 20 بلاس" في ساحات تدريب درافسكو بومورسكي غربي البلاد.



وقالت القوات الأمريكية والبولندية، الجمعة، إن "6000 جندي من كلا البلدين سيجريان التدريبات العسكرية حتى التاسع عشر من الشهر الجاري".

ويشارك في هذه المناورات 4000 جندي أمريكي و2000 جندي بولندي.

وتعتبر هذه التدريبات المشتركة نسخة معدلة من مناورات "ديفيندر يوروب 20" التي كان يخطط لها كأكبر تدريبات للقوات الأمريكية منذ 25 عاما خارج الأراضي الأمريكية، وجاء هذا التعديل بسبب جائحة كورونا.

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ووفقا للاستعدادات والخطط السابقة كان ينبغي إرسال 20 ألف جندي أمريكي عبر الأطلسي ضمن عدد كلي قدره 37 ألف جندي يشاركون في هذه المناورات.

وكان الجيش الألماني "بوندسفير" أوقف مشاركته الفعلية في التدريبات في مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا.

وأوقفت الولايات المتحدة كذلك نقل جنود إضافيين في ذلك الشهر.

وقال البريجادير جنرال بريت سيلفيا من القوات الأمريكية إن الجنود والمدنيين الذين يشاركون في المناورات سيفحصون أولا من حيث الإصابة بعدوى كورونا.