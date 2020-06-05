الإتحاد الهولندي “يقترح” على الحكومة عودة الجماهير إلى المدرجات شهر يناير

اقترح الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على الحكومة المحلية، استئناف منافسات الدوري لحساب بطولة الموسم المقبل بداية من فاتح شتنبر.

وكشفت صحيفة “تلغراف” أن الجدولة الزمنية للدوري الاسباني خلال نسخته المقبلة تتضمن انطلاق الدوري يوم فاتح شتنبر على أساس أن تلعب المباريات بدون جماهير.

وشدد المصدر ذاته على كون المقترح يتضمن، كذلك، برمجة لتاريخ عودة الجماهير إلى المدرجات، موضحا في السياق ذاته أنه تم تحديد تاريخ فاتح يناير من سنة 2021 كموعد لعودة الروح والحياة إلى المدرجات عقب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” وانعكاساته على المشهد الكروي.