واشنطن تسحب قرابة 10 آلاف من جنودها بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أمريكي كبير، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع (بنتاجون) بتقليص عدد الجنود المتمركزين في ألمانيا.



وأوضح المسؤول أن "الخطوة ستقلل الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا بواقع 9500 جندي من 34500 يتمركزون هناك بشكل دائم في الوقت الراهن".

وكان تقرير لوزارة المالية الألمانية أكد أن برلين دعمت القوات الأمريكية المنتشرة على أراضيها خلال الأعوام السبعة الماضية بـ243 مليون يورو.

وينتشر حاليا نحو 34 ألف جندي في أربع ولايات ألمانية، قرابة نصفهم في ولاية راينلاند-بفالتس، و11689 جنديا في ولاية بافاريا، و3036 جنديا في ولاية بادن-فورتمبرغ، و2471 في ولاية هيسن.